Aggressione in strada a Roma, morto militare dell'esercito

Due persone indagate

Il 44enne era stato ricoverato in gravissime condizioni al Policlinico Umberto I. Sulla vicenda indagano gli agenti della Squadra Mobile. Al momento sarebbero due le persone iscritte nel registro degli indagati per la lite culminata nell'aggressione che ha portato alla morte del 44enne. Lucente era stato colpito con un pugno in faccia e aveva poi battuto la testa a terra, rendendo vano ogni soccorso prestatogli in ospedale.