Roma, donna aggredita da estraneo con un pugno: ipotesi knockout game

Colpita al volto da uno sconosciuto che le ha sferrato un pugno, a quanto pare senza motivo. Vittima una donna, centrata all'occhio sinistro da un giovane mentre passeggiava su un marciapiede a Roma. L’aggressione è avvenuta venerdì scorso in viale Spartaco, all’Appio Claudio. Intervenuta sul posto la polizia. Al momento gli investigatori non escludono nessuna ipotesi. La donna ha riferito agli agenti di non conoscere l'uomo che l'ha colpita. Un testimone ha raccontato al giornale locale Roma Today che “poco prima di incrociare la donna il ragazzo ha aperto il braccio come per giocare a tennis ed ha sferrato un colpo forte con la mano”. La signora stava rincasando dopo aver fatto la spesa. Per fortuna la caduta non ha avuto conseguenze. “La signora è caduta a terra con le buste che le hanno attutito la caduta” ha riferito il testimone.