Funerali Ratzinger, fedeli truffati: "Prenotati online posti a sedere"

"Una prenotazione fatta online" per seguire seduti i funerali di Benedetto XVI: è quanto sostiene di avere un gruppo di fedeli, fermato agli ingressi di Piazza San Pietro. I gendarmi hanno spiegato loro che "sono stati truffati". Non c'era bisogno infatti di alcuna prenotazione né di biglietti per accedere alla piazza. (ADDIO A PAPA RATZINGER, LO SPECIALE DI SKY TG24)

La piazza

Piazza San Pietro era affollata già dalle prime ore di oggi. Bandiere tedesche sventolano nel cielo e si corre per un posto a sedere. Il primo blocco davanti alla chiesa è già tutto pieno. In giro diversi striscioni con la scritta "Danke Benedikt" e un fiume di gente ancora si appresta ad arrivare per superare i controlli e avere così accesso alla piazza per l'ultimo saluto al papa emerito.