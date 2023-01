"Tanti sono i tratti che rimangono nel cuore". Così Massimiliano Menichetti, responsabile di testata della Radio Vaticana, ricorda Benedetto XVI scomparso questa mattina (LA FOTOSTORIA - TUTTI I VIDEO - LO SPECIALE). "Come la gentilezza, la dolcezza, insieme a una grande forza, quella espressa anche nella decisione di lasciare la cattedra perché si sentiva inadeguato fisicamente a reggere il peso del Pontificato - prosegue Menichetti -. Poi la vita in ritiro, una grande testimonianza di fede".

Il "papa verde" e il "papa dei gentili"

"Con lui scompare - sottolinea Menichetti - l'ultimo dei pontefici coinvolti personalmente nei lavori del Concilio vaticano II (GUARDA IL VIDEO). La chiave del suo pontificato si può racchiudere in tre parole: Dio è amore, dove l'intelligenza della fede diventa intelligenza della realtà. Il suo cammino è stato nel solco dei predecessori, amico di papa Giovanni paolo II e ha tracciato le vie che hanno visto dischiudersi con Francesco orizzonti ancora più grandi. Veniva definito "papa verde" per il pensiero espresso in ambito ecologico. Non si possono dimenticare le posizioni forti contro gli abusi nella Chiesa. Nel suo ultimo viaggio da Papa in Germania disse che la Chiesa deve staccarsi dai soldi, dal potere, dai privilegi. Grande è stata anche l'attenzione ai non credenti: veniva chiamato anche il Papa dei gentili".