Frattini: oggi la camera ardente, domani i funerali di Stato

Politica

Sono tanti i messaggi di cordoglio per la scomparsa di Franco Frattini, presidente del Consiglio di Stato dallo scorso 29 gennaio ed ex ministro degli Esteri in due Governi Berlusconi, morto la sera del 24 dicembre a 65 anni. Proprio il leader di FI lo ha ricordato così in un post: “È stato un vero servitore dello Stato: in Italia e all’estero. Di lui ricorderò sempre la grande capacità di affrontare col sorriso problemi complessi. Mancherà a me come a tutte le persone che hanno avuto la fortuna di poter collaborare con lui”