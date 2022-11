Roma, attivisti bloccano il Grande Raccordo Anulare: traffico in tilt

La protesta

I partecipanti alla protesta si sono seduti in strada impedendo la circolazione delle auto. Secondo quanto si vede in un video pubblicato da La Repubblica, alcuni automobilisti hanno provato diverse volte a spostare con la forza gli attivisti dalla carreggiata. I manifestanti hanno opposto resistenza passiva facendosi trascinare sull'asfalto.

Il blocco del 17 ottobre

La protesta di oggi arriva a due settimane dal blocco del traffico del 17 ottobre, sempre sul Gra. In quell'occasione undici militanti dell'organizzazione ambientalista avevano bloccato per circa 30 minuti l'uscita 12. Con la protesta gli attivisti avevano voluto “portare nuovamente alla politica la richiesta di interrompere gli investimenti in combustibili fossili e di accelerare sulle rinnovabili".