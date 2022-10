Roma, gli attivisti di Ultima Generazione bloccano ancora il Gra

Il traffico è stato fermato per circa 30 minuti all'altezza dell'uscita 12. Sono 11 gli attivisti che hanno preso parte alla protesta, tra loro, per la prima volta, era presente anche Maria Letizia Ruello, ricercatrice in scienze e tecnologie dei materiali presso l'Università Politecnica delle Marche

Presenta alla protesta anche una ricercatrice

approfondimento

I Girasoli di Van Gogh imbrattati dagli ambientalisti di Just Stop Oil

Per la prima volta ha partecipato all'azione Maria Letizia Ruello, ricercatrice in scienze e tecnologie dei materiali presso l'Università Politecnica delle Marche. "Mi occupo di studiare le interazioni tra i materiali e l'ambiente. Ho molta fiducia nella scienza e so bene quanto ha fatto e sta facendo per offrire soluzioni alla crisi eco-climatica. Ma ora l'unica scienza che ci può aiutare è quella che ci dia un metodo per convincere i governi a fare la loro parte. Quando sono in aula guardo i miei giovani studenti e penso che sono l'ultima generazione che può fare qualcosa. Da parte mia non basta più studiare e cercare soluzioni tecnologiche: mi sembrerebbe di perdere tempo. Per questo ho deciso di unirmi alla resistenza civile nonviolenta e di sostenere le richieste di Ultima Generazione".