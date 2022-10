Le previsioni meteo del weekend a Roma dal 29 al 30 ottobre

Cronaca

Con l’anticiclone Monster previste nel Continente europeo temperature elevate e anomalie termiche fino a 12 gradi in più rispetto ai valori climatici del periodo

Anomalie termiche fino a 12 gradi in più rispetto ai valori climatici del periodo. In altre parole, si tornerà indietro di 2 mesi: sembrerà di essere a fine agosto. Andrea Garbinato, Responsabile Redazione del sito Ilmeteo.it, prevede una fase eccezionale sul continente come delineato già da giorni dalle proiezioni meteorologiche più affidabili