Poste Italiane acquisisce la maggioranza di Agile Lab

Lo scorso 13 ottobre Poste Italiane Spa ha formalizzato l’acquisizione di una partecipazione di maggioranza del 70 per cento del Gruppo Agile Lab (“Agile Lab” o “Gruppo Agile”) a fronte di un corrispettivo di circa 18 milioni. Il restante 30 per cento del capitale rimane in capo ai soci fondatori, Alberto Firpo e Paolo Platter, che mantengono, rispettivamente, il ruolo di Chief Executive Officer e Chief Technology Officer.