Fiumicino, giornate in aeroporto su cultura legalità con la polizia

Ha preso il via questa mattina al Terminal 1 del Leonardo da Vinci l’iniziativa promossa dalla polizia di Stato con il supporto di Aeroporti di Roma dal titolo: “Una giornata in aeroporto con la Polizia di Stato”. L’evento, della durata di 2 giorni, ha visto il coinvolgimento degli studenti delle scuole della Capitale e del Comune di Fiumicino con l’obiettivo di promuovere e diffondere la cultura della legalità, nell’ambito degli eventi culturali organizzati dalla società di gestione aeroportuale con il territorio. È stata anche l’occasione per scoprire il lavoro quotidiano e le tecniche utilizzate dai poliziotti che operano in un aeroporto, con alcune dimostrazioni operative delle unità cinofile e di una squadra di artificieri in servizio presso lo scalo romano.

L’iniziativa

Nell’aerea espositiva allestita per l’occasione, il personale in uniforme ha illustrato le attività operative e le attrezzature in uso al Reparto Volo della Polizia di Stato che, operativo da 50 anni, si articola su 11 reparti che coprono l’intero territorio nazionale e della Polizia di Frontiera che si occupa di pattugliare porti e aeroporti con compiti di intervento che non si limitano al solo controllo dei titoli di viaggio delle persone in arrivo e in partenza. A chiudere la giornata i saluti del Dirigente Superiore della Polaria dell’aeroporto di Fiumicino, Giovanni Casavola, e della Vice President External Relations and Sustainability di ADR Veronica Pamio, che hanno ribadito l’importanza della consolidata collaborazione tra la polizia di Stato e la società di gestione aeroportuale per la diffusione dei valori quali la legalità, spesso al centro degli eventi di intrattenimento rivolti ai viaggiatori del principale aeroporto italiano.

La Lamborghini

Gli studenti hanno potuto ammirare anche la Lamborghini della Polizia di Stato, fiore all’occhiello delle autovetture in uso alla Polizia Stradale e alcune auto storiche provenienti dal Museo dell’Auto, luogo dove viene quotidianamente svolta un’intensa attività di educazione alla legalità con gli operatori che accolgono le scolaresche e attraverso un percorso storico che passa in rassegna i veicoli esposti, accompagnano i ragazzi in un “viaggio virtuale” che attraversa il passato per giungere al futuro, con l’obiettivo di trasmettere soprattutto ai più giovani il senso di appartenenza e l'amore per le istituzioni.