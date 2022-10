Roma, il presidente Emmanuel Macron arrivato in Vaticano

Oggi il presidente francese, nella Capitale da ieri per partecipare all'assemblea interreligiosa di Sant'Egidio "Il grido della pace" e per incontri istituzionali nel quadro del Trattato Italia-Francia del novembre 2021, avrà anche un pranzo privato con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella

Il presidente francese, Emmanuel Macron, è arrivato in Vaticano dove in questo momento sta incontrando Papa Francesco. Oggi il presidente francese, a Roma da ieri per partecipare all'assemblea interreligiosa di Sant'Egidio "Il grido della pace" e per incontri istituzionali nel quadro del Trattato Italia-Francia del novembre 2021, avrà anche un pranzo privato con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Ieri sera ha visto la premier Giorgia Meloni.