Roma, cade da slittinovia sul monte Livata: gravissimo 29enne

Il giovane è stato portato al Policlinico Agostino Gemelli in codice rosso e ricoverato in prognosi riservata

Guarda le altre notizie di oggi 23 ottobre



Gravissimo incidente ieri sul Monte Livata, vicino Roma. Un 29enne, per cause in corso di accertamento, mentre era sulla slittinovia è stato sbalzato a terra. Il giovane è stato portato al Policlinico Agostino Gemelli in codice rosso e ricoverato in prognosi riservata.

I soccorsi

Sul posto sono accorsi i carabinieri, ed è stata posta sotto sequestro la slittinovia, come disposto dall'autorità giudiziaria.