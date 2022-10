Roma, arresti e sequestro di sostanze dopo controlli

Guarda le altre notizie di oggi 23 ottobre

A Roma tre persone, di 59, 37 e 31 anni, sono state arrestate perché gravemente indiziati del reato di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli arresti si sono concretizzati a seguito di controlli effettuati dagli agenti nei pressi della nota area di spaccio del quartiere San Basilio: sono stati colti in flagrante mentre, in piena attività, stavano cedendo sostanze stupefacenti ad alcuni avventori.

Gli arresti

Nello specifico uno degli arrestati faceva il 'palo', mentre gli altri due si occupavano delle attività logistico-finanziarie, recuperando la droga e vendendola. Solo dopo aver bloccato contemporaneamente tutte le vie di fuga, i tre sono finiti nelle mani degli agenti, che hanno quindi sequestrato la droga rimasta invenduta e 1.450 euro in contanti.

Gli altri episodi

In zona Casilina in manette è finito un uomo di 36 anni gravemente indiziato dei reati di spaccio, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Questo, dopo essere stato fermato in compagnia di un'altra persona, ha tentato di fuggire ma è stato raggiunto dagli agenti che sono riusciti a bloccarlo solo dopo una violenta colluttazione. All'interno dei suoi slip è stato trovato un panetto contenente circa 110 grammi di hashish. Inoltre i poliziotti, mentre si accostavano a una delle abitazioni dei ragazzi per procedere a perquisizione, hanno notato un uomo che, in tutta fretta, cercava di allontanarsi dal palazzo. Vistosi scoperto ha tentato di fuggire lanciando via il contenuto di una busta, rivelatosi poi un panetto di 100 grammi di hashish. L'uomo è stato però raggiunto e bloccato dagli agenti che lo hanno arrestato per spaccio: si tratta di una persona di 37 anni domiciliata in casa di uno dei ragazzi fermati in precedenza.