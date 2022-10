Rapina in una sala biliardo a Roma: arrestato 32enne

Tutte le notizie di oggi

Un 32enne romano gravemente indiziato dei reati di rapina ed evasione è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Trionfale e quelli della Stazione di Roma Tomba di Nerone, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma.

La rapina alla sala biliardo

Le indagini sono scattate dopo la denuncia presentata dal titolare di una sala da biliardo, il quale ha denunciato un uomo che ha fatto irruzione nel locale, con volto travisato e armato di una roncola, e dopo aver minacciato i presenti ne ha rapinati due, facendosi consegnare il denaro contante che avevano con sé. L'uomo sarebbe poi scappato a piedi. Ai carabinieri intervenuti dopo la chiamata al 112 è stata fornita la sua descrizione, indicando anche un vistoso tatuaggio notato sul braccio. I carabinieri sono in poco tempo risaliti al 32enne, noto per i suoi precedenti e conosciuto perché sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, lo hanno rintracciato nella sua abitazione dove hanno rinvenuto e sequestrato la roncola utilizzata come arma e il denaro precedentemente sottratto alle vittime. L'arresto è stato convalidato e per il 32enne, il Gip del Tribunale di Roma ha disposto la custodia cautelare in carcere.