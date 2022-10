Due incidenti stradali a Roma, auto finiscono contro alberi: due morti

Morti un 51enne e un 20enne, ferito un altro ragazzo trasportato in ospedale dal personale del 118 in codice rosso

Due persone sono morte a causa di incidenti stradali nella notte a Roma. Il primo è avvenuto in via di Tor Bella Monaca, all'altezza di via Aspertini, dove un'auto è finita contro un albero. Il passeggero, un 20enne, è morto mentre il conducente è rimasto ferito e trasportato in ospedale dal personale del 118 in codice rosso.

L'incidente in via di Vigna Murata

Il secondo incidente è avvenuto in via di Vigna Murata, all'altezza del civico 318. Un 51enne, dopo aver perso il controllo del mezzo, è finito anche lui contro un albero ed è morto.