Esplosione in una palazzina ad Anzio, una donna ferita gravemente

Preoccupano le condizioni di una 70enne che è stata trasportata in elisoccorso all'ospedale San'Eugenio, secondo le prime ricostruzioni l'esplosione è avvenuta in seguito ad una fuga di gas

Questa mattina si è verificata un'esplosione all'interno di una palazzina in via dei Faggi a Lavinio, nel comune di Anzio (Roma). Una donna di 70 anni è stata estratta dalle macerie e trasporata in gravi condizioni all'ospedale Sant'Eugenio.

Il fatto

Secondo le prime ricostruzioni la parte superiore della palazzina sarebbe implosa su quella inferiore, le cause sono da attribuire verosimilmente ad una fuga di gas. Sul posto sono intervenuti polizia, carabinieri, vigili del fuoco, 118 ed un'eliambulanza che si è occupata del trasporto della 70enne.