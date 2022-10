'Halloween sicuro', il vademecum dell'università John Cabot a Roma

L'Università americana nella Capitale ha postato sui suoi profili social, consigli per vivere in sicurezza la festa nella notte del 31 ottobre

Tutte le notizie di oggi 18 ottobre

A pochi giorni dalla festa di Halloween, in programma la notte del 31 dicembre, l'università americana John Cabot di Roma, ha postato sui profili social dell'ateneo, come anticipato da Repubblica, consigli per vivere in sicurezza la festa nella Capitale.

Il vademecum



Sulle storie instagram dell'Istituto sono state pubblicate diverse locandine con i suggerimenti da seguire: "Non andare alle feste di Halloween senza un amico. Mettetevi d'accordo di arrivare e venire via insieme". Se "dovete camminare con il buio" fatelo "almeno con un'altra persona che conoscete" ma meglio scegliere strade "con una buona illuminazione". E ancora: "evitate di rimanere in giro nella città dopo le 2 di notte; non state con sconosciuti e chiamate i servizi di emergenza immediatamente se c'è una urgenza". Consigli per gli studenti anche su un'assunzione responsabile di alcolici : "Se andate a bere, fatelo con moderazione. Non accettate i drink dagli sconosciuti. Non lasciate il vostro drink incustodito. Se vi allontanate per pochi secondi, prendete un nuovo drink".

"Nessun allarme"

"Il vademecum per Halloween? È una pratica istituzionale periodica. Non è dettato da nessun allarme. Lo facciamo da diversi anni dando dei suggerimenti ai giovani su come festeggiare Halloween in sicurezza. Abbiamo ritenuto importante fare quello che farebbe un buon padre di famiglia. Il messaggio è: divertitevi ma fate attenzione, usate la testa. Esattamente quello che direi a mia figlia".Parole di Franco Pavoncello, presidente della John Cabot University. "Stiamo parlando di ragazzi giovani che vengono da tutte le parti del mondo e che non conoscono la città e i nostri sono dei consigli per aumentare la tranquillità e la sicurezza dei giovani studenti nel vivere la festa", ha aggiunto.