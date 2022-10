Foto di Mussolini sarà tolta da palazzo del Mise per evitare polemiche

Sarà rimossa la fotografia di Benito Mussolini affissa nella sede del Ministero per lo Sviluppo economico in occasione dei 90 anni del palazzo. Il ritratto sarà tolto "per evitare polemiche e strumentalizzazioni". Lo afferma il Mise in una nota.

La nota del Ministero

"Quest'anno cade il 90esimo di Palazzo Piacentini, sede del ministero dello sviluppo economico inaugurato il 30 novembre 1932 - si legge in una nota -. Le iniziative per celebrare l'edificio in ottica culturale e storica sono iniziate con l'inaugurazione della mostra 'Italia geniale', una nuova edizione del volume orbicolare e la galleria dei ministri, dove c'è anche la foto di Benito Mussolini, ministro delle corporazioni nel 1932. Per evitare polemiche e strumentalizzazioni - prosegue la nota - la foto di Mussolini sarà rimossa. Si ricorda che il ritratto di Mussolini è anche a Palazzo Chigi nella galleria dei presidenti del Consiglio".

Le reazioni

"Mi giunge notizia che al Mise sarebbero state esposte le fotografie di tutti i ministri, Mussolini compreso. In caso di conferma, chiedo cortesemente di essere esentato e che la mia foto sia rimossa". Così su Twitter Pierluigi Bersani, che è stato ministro per lo Sviluppo economico nel secondo governo Prodi.

"La foto o il ritratto di Mussolini per quello che rappresenta nella storia degli italiani, al Ministero dello sviluppo economico non ci deve stare. La giustificazione che viene portata è che la foto del Duce del fascismo è anche a Palazzo Chigi? Male, molto male. Si colga l'occasione allora per toglierlo anche da lì." Lo afferma Nicola Fratoianni segretario nazionale di Sinistra Italiana, parlamentare dell'Alleanza Verdi Sinistra.