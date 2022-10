Covid Lazio, bollettino: 4.710 nuovi casi su 29.798 tamponi

Cronaca

Il governo ha modificato le tempistiche dell’isolamento. Le conseguenze per chi non rispetta le regole restano uguali a prima. Un positivo che esce di casa rischia fino a 18 mesi di arresto e una ammenda di migliaia di euro

Sono cambiate le tempistiche della quarantena nei diversi casi. Non cambieranno invece le sanzioni previste per chi trasgredisce

CONTATTI STRETTI - Coloro che risultano tra i contatti stretti di un positivo e non sono vaccinati con 3 dosi (o con vaccinazione di due dosi da meno di 4 mesi) devono stare in quarantena fiduciaria. Non sono previste modifiche per le sanzioni a chi abbandona questo isolamento. Al momento la sanzione amministrativa va dai 400 ai 1000 euro