Incidente sul lavoro a Roma, cade da tetto: muore operaio

Tragedia a Roma. Incidente sul lavoro in una villetta in via della Nocetta, nel quartiere Gianicolense. Un operaio moldavo di 47 anni è caduto dal tetto, ieri intorno alle 14, mentre stava effettuando dei lavori. L'uomo è morto poco dopo.

La tragedia

Sul posto, oltre agli uomini dell'Ispettorato del Lavoro, la polizia e la scientifica. La salma è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria.