Roma, ferisce vicino con scure e martello: arrestato

Lite tra vicini finisce nel sangue in un condominio di via della Farnesina, a Roma. Un uomo di 56 anni, armato di una scure a martello, ha aggredito un 37enne. Il 56enne non contento lo ha anche preso a testate. La vittima, soccorsa dai sanitari del 118, è stata trasportata al Policlinico Agostino Gemelli con prognosi di 30 giorni.

L'arresto

Sul posto è intervenuta la polizia che ha arrestato l'aggressore con l'accusa di lesioni aggravate. Denunciato anche per porto abusivo di arma. Il 56enne sarà processato domani per direttissima al Tribunale di Roma.