Roma, processo clan Casamonica: pg chiede la conferma delle condanne

La sentenza di primo grado

Mafia a Roma, più di 40 condanne al clan Casamonica

I giudici di primo grado avevano disposto condanne per circa 400 anni di carcere. A 30 anni era stato condannato Domenico Casamonica, 20 anni e 6 mesi per Giuseppe Casamonica e 25 anni e 9 mesi per Salvatore Casamonica. "L'indagine della procura di Roma ha posto fine allo strapotere dei Casamonica - ha detto il pg Francesco Mollace nel corso della requisitoria - Un clan da anni a braccetto con Banda della Magliana e poteri forti della capitale con una forza di intimidazione impressionante. La galassia Casamonica è quella peculiare struttura dell'organizzazione che porta i diversi gruppi ad unirsi quando c'è 'bisogno'".