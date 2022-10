A Cinecittà World 13 attrazioni da paura per la festa di Halloween

In programma anche spettacoli a tema e tre grandi Halloween Nights il 29, 30 e 31 ottobre

Cinecittà World, il parco divertimenti del Cinema e della Tv di Roma, fino a martedì 1 novembre propone ai visitatori 13 nuove attrazioni horror, ma anche spettacoli a tema e tre grandi Halloween Nights il 29, 30 e 31 ottobre.

Tre serate speciali

In queste tre date sono in programma dalle 11 fino al mattino spettacoli dal vivo, cene a tema horror, dj set. Il 31 ottobre inoltre ci saranno concerti di Noyz Narcos, Ketama126, Gemello, Lil Jolie, Flaza, artisti emergenti come Uzi Luke, Daytona, Zyrtek & Spender, Boys don’t cry, Farco 700, Lucky Strike, Pessima Idea, Ducetrix, Jhonny Brama ed altre guest star.

Le nuove attrazioni

Sono tre i tipi di attrazioni da paura presenti al parco: all’apertura dei cancelli il Cine Halloween – per gli appassionati di cinema - prende il via con l’Halloween Show. Zombie, vampiri, streghe e fantasmi danno il benvenuto ad adulti e bambini nella Main Street vestita a festa, tra covoni di fieno, ragnatele e zucche stregate. Inizia da qui un viaggio avventuroso tra le oltre 40 attrazioni del Parco a tema della Capitale che porta gli ospiti a vivere le atmosfere spettrali con la spaventosa Zombie Walk e con i protagonisti dei più famosi film horror della storia sul palco del Teatro1 con il musical Gangs of Halloween.

Per i più temerari l’itinerario continua con l’Horror Halloween. I peggiori incubi prendono forma dalle pareti di Clownstrofobia, il circo dove tutto può succedere, nella Horror House gli ospiti camminano tra i set dei film dell’orrore da The Ring a Nightmare, da l’Esorcista a Venerdì 13, all’antro di Voldemort ispirato dalla saga di Harry Potter. Infine il Manikomio - aperto il 29, 30 e 31 – dove a farla da padrone è l’inatteso: cosa accadrà una volta che le porte si sono chiuse? Ma “Lasciate ogni speranza voi che entrate!” perché la prossima destinazione è Inferno, la montagna russa al buio che conduce gli ospiti più impavidi verso l’oscurità del più temuto girone dantesco.