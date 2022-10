Velletri, arrestato 23enne indiziato di aver ucciso compagno madre

Guarda le altre notizie di oggi 8 ottobre

Al termine di attività di indagine coordinate dalla Procura della Repubblica di Velletri, i carabinieri hanno arrestato un 23enne ritenuto responsabile dell'omicidio di Consiglio Di Guglielmo, gravemente ferito lo scorso 1° maggio e deceduto, per le lesioni riportate, il successivo 13 luglio. Il giovane fu arrestato dai carabinieri all'atto del ferimento del compagno della madre, avvenuto al culmine di un litigio per futili motivi.

Le indagini

In quella circostanza i militari a cui aveva opposto resistenza nel corso della perquisizione domiciliare, lo trovarono in possesso di quantitativi di marijuana e materiale per confezionare stupefacenti, oltre a un coltello da cucina e vasi rotti con tracce di sangue. Attraverso le testimonianze dei vicini di casa, l'analisi della scena del crimine e le evidenze tecnico-scientifiche su quanto sequestrato, i militari hanno ricostruito la dinamica del violento litigio, culminata con l'aggressione con un vaso rotto sul capo e vari fendenti con il coltello sequestrato. La vittima, ricordano ancora i carabinieri, è ritenuto elemento contiguo, per parentele, al clan dei Casamonica.