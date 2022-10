Roma, picchiano un disabile e filmano la scena: a rischio processo

Sono sei i minori accusati, nel maggio del 2021, di aver pestato un ragazzino di 17 anni affetto dalla sindrome di down, filmando la scena e condividendola nelle chat di gruppo

Sei minori di 15 anni sono accusati, nel maggio del 2021, di aver picchiato un ragazzin di 17 anni affetto da sindrome di down a Roma, filamando la scena e condividendola nelle chat di gruppo.

La ricostruzione



Il tribunale dei minori della capitale ha chiuso le indagini per le accuse di lesioni aggravate da motivi abietti e dall'aver agito con crudeltà. Secondo quanto accertato, il 17enne è stato attirato nella trappola dalla fidanzata di uno degli aggressori. La ragazzina ha contattato il giovane dandogli appuntamento, il 2 maggio del 2021, nei presi della stazione della metropolitana di piazzale dei Partigiani, nella zona di via Ostiense. Lì il 17enne è stato violentemente aggredito a calci e pugni da almeno cinque persone. Una scena immortalata in un video poi postato nelle chat.