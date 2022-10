Cucchi, sentenza: “Versione Arma confezionata per non minare carriere”

Lo ha scritto il giudice monocratico nelle motivazioni della sentenza con cui sono stati condannati otto carabinieri accusati di avere messo in atto dei depistaggi dopo la morte di Stefano Cucchi, avvenuta a Roma nell'ottobre del 2009

"La versione ufficiale dell'Arma dei Carabinieri sulla morte di Stefano Cucchi" era "stata 'confezionata' escludendo ogni possibile coinvolgimento dei militari così che l'immagine e la carriera dei vertici territoriali e, in particolare, del comandante del Gruppo Roma, Alessandro Casarsa, non fosse minata", scrive il giudice monocratico di Roma nelle motivazioni della sentenza con cui, nell'aprile scorso, sono stati condannati otto carabinieri accusati di avere messo in atto depistaggi dopo la morte di Stefano Cucchi avvenuta a Roma nell'ottobre del 2009, ad una settimana dal suo arresto.