Donna violentata in strada a Roma, aggressore ricercato

Sicurezza, Catania tra città percepite come più pericolose in Europa

Su Numbeo, database in cui gli utenti forniscono informazioni su città e nazioni rispondendo a dei sondaggi, il comune siciliano è al quarto posto per Indice di criminalità in Europa. Al primo posto c’è Bradford, nel Regno Unito. Guardando al mondo, in testa c’è Caracas, Capitale del Venezuela

Tra le 5 città percepite dai cittadini come le più pericolose d’Europa ce n'è anche un’italiana: si tratta di Catania, che è al quarto posto nella classifica stilata da Numbeo e in continuo aggiornamento. Numbeo è un database in cui gli utenti forniscono informazioni su città e nazioni rispondendo a dei sondaggi. Tra le altre cose, viene stilato l’Indice di criminalità per città. Ecco la classifica, aggiornata alle 22 del 20 luglio, dei posti percepiti come meno sicuri

Considerando tutto il mondo, la città in cima alla classifica per indice di criminalità è Caracas, in Venezuela: si attesta all’84,01. Seguono Pretoria (81,98), in Sudafrica, e Celaya (81,80), in Messico. La prima città italiana è Catania (64,82), al cinquantesimo posto. Poi c’è Napoli, ottantesima (60,53)