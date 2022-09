Fiumicino, rinvenuti capitelli e basi di colonne nei porti imperiali

"Queste decorazioni architettoniche, in marmo, probabilmente decoravano l'ingresso delle terme - si legge in una nota del parco archeologico di Ostia antica - e, al momento della dismissione dell'edificio, furono sistemate in quest'ambiente, del quale non è chiara la funzione. Il ritrovamento dei capitelli è molto importante per Portus, perché sono pochissime le decorazioni architettoniche rinvenute negli scavi provenienti del grande porto di Roma imperiale".