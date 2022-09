Mucca pazza: 61enne morto a Grosseto, autopsia allo Spallanzani

A Grosseto un uomo di 61 anni è morto in circostanze misteriose e, l’istituto nazionale per le malattie infettive Spallanzani di Roma, ha effettuato l’autopsia, concludendo che il decesso è causato da una malattia associata al morbo della mucca pazza.

Le indagini

Il decesso è avvenuto lo scorso maggio, come riportato da La Repubblica, ed è stato causato dalla malattia di Creutzfeldt-Jacob, che può essere contratta per via ereditaria, oppure per aver mangiato carne di animale infetta, proprio come nel caso della mucca pazza. Ancora nessuna certezza in questo senso, ma le autorità stanno muovendosi verso questa direzione.