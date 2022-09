Caso Omerovic, l'agente: aperta la porta, si è subito lanciato

Si tratta di uno degli agenti che il 25 luglio scorso ha preso parte al controllo in via Gerolamo Aleandro

"Abbiamo seguito tutte le procedure previste per un intervento di identificazione, siamo entrati in casa, c’era un uomo e una donna, ma non c’è stato tempo di fare nulla". Questa è la testimonianza, che riporta Il Messaggero, uno degli agenti che il 25 luglio scorso ha preso parte al controllo in via Gerolamo Aleandro a seguito del quale Hasib Omerovic, il rom di origini bosniache 36enne e sordomuto dalla nascita, è caduto dalla finestra.

La testimonianza

"Si è buttato", dice subito l’agente, finito indagato con (al momento) altri tre colleghi. Foto e video dell’intervento sono tutti confluiti in un “dossier” ad hoc che racconta cosa è accaduto in quell’appartamento popolare e che "quando verranno richiesti - aggiunge l’agente - saranno forniti e messi agli atti". In quelle immagini sono descritti i 45 minuti, secondo più secondo meno, di un caso su cui la Procura di Roma ha aperto un’inchiesta per tentato omicidio e falso in atto pubblico dopo che i genitori di Hasib hanno presentato un esposto con un’accusa chiara: "Nostro figlio non è caduto, è stato spinto di sotto". Un volo di 9 metri che ha portato a un lungo ricovero in Terapia intensiva al policlinico Agostino Gemelli con un coma indotto, svariati interventi chirurgici e un risveglio avvenuto solo da poche ore che non consente ancora di capire la portata di eventuali conseguenze cliniche.