Frosinone, aggrediti due ragazzi: tre daspo Willy

Tre persone che si erano rese protagoniste di una feroce aggressione lo scorso agosto in un paese del Frusinate, si sono viste notificare il daspo Willy. L'episodio da cui è scaturita l'emissione del provvedimento è avvenuto a Veroli lo scorso 17 agosto. Il provvedimento, che prende il nome della Legge varata dopo l'aggressione mortale a carico di Willy Monteiro Duarte, il 21 enne di Paliano ucciso a calci e pugni nel settembre del 2020 a Colleferro, è stato emesso dopo un'attenta valutazione degli elementi in possesso, eseguita dal personale della Divisione Anticrimine della Questura.

La vicenda

Il 17 agosto, nel centro cittadino di Veroli, è avvenuta una violenta aggressione ai danni di due ragazzi, intervenuti in difesa di una loro coetanea, insultata e percossa da un'altra donna. La giovane è stata aggredita prima verbalmente e poi fisicamente da un'altra ragazza, mentre si stava intrattenendo con altre persone all'esterno di un locale del centro. In suo soccorso era intervenuto un giovane, ma questi subito dopo veniva brutalmente aggredito da tre soggetti, con calci e pugni su tutto il corpo. Un altro ragazzo, che aveva assistito alla scena e che aveva provveduto ad allertare le forze dell'ordine per richiederne l'immediato intervento, veniva a sua volta preso di mira dal gruppo, aggredendolo allo stesso modo. I due avevano dovuto far ricorso alle cure mediche del pronto soccorso, da cui venivano dimessi con una prognosi di alcuni giorni, a seguito delle ferite riportate nel pestaggio. I protagonisti dell'aggressione, grazie alla visione delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza cittadino, sono stati tutti identificati e nei loro confronti è scattato il provvedimento emesso dal Questore, che impone il divieto di accesso ai pubblici esercizi, ai locali di pubblico trattenimento, e anche di stazionare nei pressi degli stessi, come impone la normativa. Uno dei tre già nel mese di luglio si era reso protagonista di un episodio simile.