A Gaeta torna Visioni Corte International Short Film Festival

Torna a Gaeta dal 17 al 24 settembre "Visioni Corte International Short Film Festival", arrivato alla sua 11esima edizione. La rassegna, organizzata dall'associazione culturale “Il Sogno di Ulisse”, si svolge presso la storica sala cinematografica del Cinema Teatro Ariston.

L'edizione 2022

Il messaggio che sottende questa edizione è “Il Cinema ci sostiene”: il festival, infatti, vuole farsi portavoce di valori positivi e di rinascita sociale che solo la cultura è in grado di veicolare. L’immagine di quest’anno, un acquerello realizzato dalla disegnatrice professionista Mirka Perseghetti (Goccioline), rappresenta una ragazzina su una altalena formata da una pellicola di fronte al panorama della città di Gaeta.

Il concorso

In concorso quattro categorie alle quali i registi possono partecipare con cortometraggi di massimo 20 minuti: fiction Italiana, fiction Internazionale, animazione, documentario. Come ogni anno sarà data particolare attenzione non solo alle tematiche sociali e ai diritti civili, quali disabilità, diritto all’infanzia, identità sessuale e bullismo, ma anche agli innovativi linguaggi cinematografici, preferiti soprattutto dai più giovani. Le due sezioni non competitive invece sono: Germogli di Cinema, composta da cortometraggi innovativi e meritevoli di interesse, e Meridiani, un focus dedicato ai cortometraggi provenienti da un singolo Stato, quest’anno la Francia.