Roma, incendio in palazzo in viale Etiopia: 8 in ospedale, 3 bambini

Otto persone tra cui tre bambini sono finite in ospedale a seguito di un incendio divampato in un palazzo in viale Etiopia a Roma questo pomeriggio. Alcuni inquilini dello stabile sono rimasti intossicati e altri ustionati. Le fiamme sono partite da un appartamento per poi diffondersi ad altre parti dello stabile. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco con un'autoscala e due autobotti.

I soccorsi

In tutto sono otto le persone ricoverate in ospedale e soccorse dal 118: si tratta di un paziente portato all'ospedale Sant'Eugenio per ustioni, quattro (tre adulti e un bimbo) si trovano all'Umberto I per intossicazione da fumo, altri due bimbi per gli stessi sintomi sono stati trasportati al Bambin Gesù e un altro inquilino è ricoverato al Policlinico Casilino.