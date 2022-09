Fiumicino, 85enne investito in via Portuense: soccorso da eliambulanza

Un uomo di 85 anni è stato soccorso stamattina a Fiumicino dopo essere stato investito da un veicolo.

I soccorsi

L'incidente, per cause e modalità in via di accertamento, si è verificato sulla via Portuense nelle vicinanze del cimitero monumentale. L'anziano è stato trasferito, in eliambulanza, all'ospedale San Camillo di Roma. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale.