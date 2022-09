Roma, Procura apre fascicolo su extraprofitti del settore energetico

Economia

Anche le amministrazioni comunali sono state colpite dall'aumento generalizzato dei costi di gas ed energia elettrica. Molte hanno dovuto rivedere i bilanci, altre hanno dovuto tagliare i servizi mentre alcune giunte sono riuscite a varare dei bonus per aiutare i cittadini più in dififcoltà

AUMENTO INSOSTENIBILE – La crescita esponenziale dei costi energetici colpisce anche i Comuni. Sono tante le amministrazioni comunali in palese difficoltà nel gestire l’aumento esponenziale delle bollette e costrette a quindi a trovare soluzioni alternative per far fronte a questo aumento dei costi: c’è chi denuncia la mancanza di risorse e rivede i bilanci (il comune di Merano, in Trentino Alto-Adige, ad esempio, è arrivato alla sesta variazione) e chi invece è costretto a tagliare i servizi