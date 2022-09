Roma, rapina una 77enne per strada: arrestato

Rapina aggravata, è il reato contestato ad un cittadino algerino di 38 anni arrestato dalla polizia dopo che ha strappato la catenina ad una donna di 77 anni facendola anche cadere a terra. Il fatto è avvenuto ieri pomeriggio intorno alle 17 in via Aversa, nella zona di Torpignattara a Roma. La donna dopo la rapina ha urlato e alcuni passanti hanno allertato la polizia che ha individuato l'uomo in una area verde poco distante e lo hanno bloccato.