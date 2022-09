Giubileo, da mobilità a pulizia: ecco piano per Roma

Il piano degli interventi del Giubileo, le cui linee guida sono state approvate nella riunione del tavolo che si è riunito oggi a Palazzo Chigi alla presenza tra gli altri del premier Mario Draghi e del sindaco e commissario Roberto Gualtieri, punta ad "agevolare il più possibile il rapporto tra la città e i milioni di pellegrini e visitatori che varcheranno nell'occasione le mura di Roma". Lo sottolinea Palazzo Chigi. Si va dalla riqualificazione delle aree attorno al Vaticano agli interventi sulla mobilità, dal rafforzamento dei sistemi di sicurezza al potenziamento delle attività di pulizia e decoro.

Roberto Gualtieri: "Condizioni per grande rilancio Roma"

"Se il Giubileo del 2025 sarà l'occasione, come avvenuto nel 2000, per il grande rilancio della Capitale? Penso di sì, ci sono tutte le condizioni". Lo ha detto il sindaco di Roma e commissario del Giubileo Roberto Gualtieri. E ancora: "Ci saranno interventi importanti come la realizzazione del sottopasso che consentirà la pedonalizzazione di via della Conciliazione, l'integrazione di un unico cammino da Castel Sant'Angelo a San Pietro". Infine: "Se il termovalorizzatore si farà? Sì, sicuramente. Lavoreremo perché sia pronto nel 2025".