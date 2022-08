Roma, ancora cinghiali in città: avvistati 10 esemplari a Primavalle

Ancora cinghiali in giro per le strade di Roma. Una famiglia composta da una decina di esemplari è stata avvistata stamattina in via Mattia Battistini nel quartiere Primavalle, all'altezza dell'Isola Ecologica,

Avvistata famiglia di cinghiali

I cinghiali sono stati visti mentre passeggiavano tra il marciapiede e la carreggiata. Gli animali, che non sembravano preoccupati dalla presenza dei cittadini, hanno rovistato nelle buste della spazzatura posizionate nei pressi dei cassonetti. Il mese scorso un'altra famiglia di suini era stata avvistata in via Monti di Creta, davanti all'ospedale Idi, a pochi passi dal Vaticano. Episodi analoghi sono avvenuti nel quartiere Prati, a Trionfale e in via della Camilluccia.