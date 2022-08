Roma, scontro tra auto e scooter in via Salaria: grave 45enne

È successo all'altezza della rampa di accesso a via del Foro Italico. La donna è stata trasferita in codice rosso in ospedale

Una donna di 45 anni è rimasta gravemente ferita in un incidente avvenuto ieri sera in via Salaria a Roma, all'altezza della rampa di accesso a via del Foro Italico. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale per effettuare i rilievi e ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

L'incidente

La donna, che era bordo di uno scooter, si è scontrata con un'auto guidata da una 36enne. Quest'ultima si è fermata per prestare soccorso. La 46enne è stata trasferita in codice rosso in ospedale.