Incastrato in cunicolo a Roma, 34enne resta ricoverato per complicanze

Prolungato il ricovero all'ospedale San Camillo di Roma. L'uomo, che non è piantonato, non sarebbe comunque in pericolo di vita

Non migliorano le condizioni del 34enne recuperato dopo essere rimasto bloccato due giorni fa in un cunicolo in via Innocenzo XI, a Roma, ad una profondità di circa sei metri. Sono sopraggiunte alcune complicanze che hanno richiesto di prolungare il ricovero all'ospedale San Camillo di Roma. L'uomo, che non è piantonato, non sarebbe comunque in pericolo di vita.

Le indagini

Proseguono intanto le indagini. Il sospetto è che l'uomo possa far parte di una banda del buco che stava preparando un colpo per Ferragosto: non distante dal luogo dello scavo infatti ci sono due banche. Due persone fermate dai carabinieri arrivati per soccorrere il 34enne affronteranno un processo per resistenza il 20 dicembre: nel rito per direttissima il gip ha infatti convalidato l'arresto ma non ha applicato la misura cautelare. Altre due persone sono state invece deferite per crollo e danneggiamento colposo.