Roma, scavano tunnel per mettere a segno colpo: ladro resta incastrato

Stavano scavando un tunnel per mettere a segno un colpo, probabilmente in una banca vicina, ma a causa del crollo di una porzione di asfalto il componente di una presunta banda di ladri è rimasto incastrato. E' accaduto a Roma intorno alle 12 di oggi in via Innocenzo XI nel quartiere Aurelio, dove è in corso il salvataggio dell'uomo che in un primo momento è stato scambiato per un operaio.

L'intervento in corso

Il presunto ladro è rimasto bloccato a causa di un cedimento in un cunicolo a una profondità di circa sei metri sotto il livello stradale e da alcune ore i vigili del fuoco sono al lavoro per soccorrerlo. Sul posto stanno operando anche i gruppi Operazioni Speciali. In base a quanto si apprende i pompieri stanno cercando di raggiungere l'uomo creando un secondo accesso dal manto stradale. Intanto gli è stato fornito ossigeno e somministrata alimentazione liquida dal personale 118. L'uomo è stato individuato ma non è stato ancora raggiunto dai soccorritori.

Il tunnel

Gli scavi del tunnel, effettuati da quattro persone, sarebbero partiti da un negozio sfitto. Parallelamente ai soccorsi sono in corso indagini per capire quale fosse l'obiettivo del presunto colpo: nelle vicinanze di via Innocenzo XI ci sono infatti due banche distanti però alcune centinaia di metri. Tra le ipotesi non si esclude che la banda volesse procedere per gradi, ovvero scavando un po' alla volta approfittando della città svuotata dal weekend di Ferragosto.