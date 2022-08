Roma, saranno abbattuti con l'elettroshock gli animali della Sfattoria

Dovrebbero essere abbattuti con l'elettroshock i circa 140 tra maiali e cinghiali ospiti nella Sfattoria. il santuario nei pressi di Roma che si occupa di salvare gli animali maltrattati o recuperati in zone urbane.

L'abbattimento degli animali della Sfattoria

Il Tar del Lazio ha infatti rigettato il ricorso presentato dall'associazione contro la decisione della Asl 1 di Roma che pochi giorni fa gli ha notificato un'ordinanza di abbattimento perché gli animali si trovano nella zona rossa istituita per contrastare la peste suina. "Tutti i nostri animali sono controllati, microchippati, assolutamente sani e iscritti in una banca dati nazionale come Pet. Non possono abbatterli", spiegano dalla Sfattoria.

La Sfattoria: “Episodio di malagiustizia”

"I diritti degli animali afferma una nota de La Sfattoria - sono tutelati dalla nostra Costituzione ma non dal giudice. Si tratta di un incredibile episodio di malagiustizia. Il Tar del Lazio (decreto numero 5347 del 12/08 2022 - pres. Arzillo) condanna infatti a morte, senza alcuna motivazione, circa 140 capi di suidi raccolti, accuditi e tenuti in custodia, nonché assolutamente sani ed inoffensivi, da un gruppo di 200 volontari presso una struttura regolarmente registrata nella Banca Dati Nazionale del Ministero della Salute. La signora Paola Samaritani - che rappresenta la Sfattoria - si appella alle coscienze civili perché venga impedito un vero e proprio sterminio. Nella giornata di oggi verrà effettuato l'estremo tentativo per superare l'incredibile decisione del giudice amministrativo e salvare la vita alle povere 'bestie', invocando l'intervento del Consiglio di Stato. É però necessario che anche la politica 'sana' intervenga con immediatezza per scongiurare un irreparabile scempio".