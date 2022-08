Ilaria Cucchi: non sfrutto morte di Stefano, mi candido per lui

Verdi e Sinistra Italiana hanno deciso di candidare Ilaria Cucchi, sorella di Stefano. E lei sa quali saranno le critiche che le pioveranno addosso durante la campagna elettorale e vuole ribaltare il concetto: "Mi diranno che sfrutto la vicenda di mio fratello ? Io dico che la utilizzerò affinché sia un esempio per tutti", ha detto a La Repubblica.

Le dichiarazioni

Cucchi si è battuta strenuamente nelle aule di tribunale affinché venisse fatta giustizia per la morte di Stefano per mano di due carabinieri. "È stata una scelta maturata nelle ultime ore. Anche se ammetto oggi di essere un po' sorpresa. Non avrei mai immaginato di ricandidarmi, ma così è. Ho cambiato vita e lavoro, da poco ho conseguito il diploma di geometra (come suo fratello Stefano, ndr). Cinque anni in uno", ha detto. E ancora: "Per certi aspetti faccio politica da 13 anni. Diciamo che l'ho fatta sulla mia pelle. Ecco vorrei essere un esempio, tutto quello per cui ho combattuto vorrei che avesse una dimensione collettiva. Vorrei battermi da un lato per una giustizia efficiente. Il diritto ad avere una giustizia che funzioni per tutti. Lo stesso tema riguarda la sanità".