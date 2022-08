Ragazza aggredita in centro a Roma: 21enne condannato a 8 mesi

Condannato a 8 mesi, con pena sospesa, il giovane di 21 anni, norvegese di origine irachena, che sabato sera ha aggredito una connazionale vicino Campo de Fiori dopo che la giovane, anche lei ventenne, aveva respinto le sue avance. I due si trovavano a Roma in vacanza insieme ad altri amici.

L'aggressione e la condanna

Secondo quanto accertato dalle forze dell'ordine intorno alle 23.30 i due sono usciti da un locale in via dei Giubbonari e hanno cominciato a discutere: il ragazzo ha spinto a terra la giovane e poi l'ha colpita con un calcio alla testa rompendogli il setto nasale. Oggi il giudice, al termine del giudizio per direttissima, ha convalidato l'arresto e applicato la pena al giovane, incensurato, dopo un accordo raggiunto tra pm e difesa.