Ferragosto 2022, cosa fare nel Lazio: gli eventi in programma

Sono tanti gli eventi nel Lazio nel giorno di Ferragosto. Dalle esplorazioni naturalistiche per scoprire nuovi luoghi della regione alle mostre, fino alle sagre. Senza dimenticare il concerto di Roberto Vecchioni a Esperia, in provincia di Frosinone.

Esplorazioni naturalistiche



C'è vasta scelta di sentieri in provincia di Roma che permettono di esplorare i Monti Lepini, i Monti Simbruini e i Monti Lucretili. Infine consigliamo gli splendidi sentieri sui Colli Albani e sui Monti Prenestini, Tiburtini e Ruffi.

Ferragosto a Nerola

Dall'11 al 17 Agosto a Nerola si alterneranno serate per tutti i gusti e le età. Sono in programma serate musicali con musica rock, contemporanea, serate danzanti, concerti d'autore e, infine, un osservatorio astronomico naturale. Il 14 agosto, invece, da non perdete l'appuntamento con le mitiche pizze fritte nerolesi.

La Sagra della Bruschetta Roccapriorese

A Rocca Priora, con l’Associazione Sagra della Bruschetta, Piazzale Zanardelli si riempirà di stand gastronomici dove verranno proposte le oltre trenta varietà di bruschette pensati per festeggiare al massimo la 18esima edizione della “Sagra della Bruschetta Roccapriorese”. L’evento si svolgerà dal 13 al 16 agosto, con un programma di eventi e musica dal vivo tutte le sere. La Sagra della Bruschetta Roccapriorese è anche speciale Gluten Free.

Campoli Appennino, sagra della salsiccia al tartufo

Appuntamento il 15 agosto in piazza Umberto I a Campoli Appennino per la prima edizione della sagra della salsiccia al tartufo. Si potranno degustare non solo le salsicce al tartufo ma anche ogni altro genere di prelibatezza aromatizzata proprio al tartufo. In serata musica dal vivo con "Noi capitani coraggiosi" tribute band di Tozzi e Morandi.

A Esperia il Festival della musica

Musica a 360 gradi ad Esperia a cavallo di ferragosto con il festival della musica d'autore e popolare. Programma: 14 Agosto ore 21 MBL in concerto - P.zza Badia di Esperia; 15 agosto: Roberto Vecchioni in Tour - P.zza Campo Consalvo; 16 agosto ore 21 - Riserva Moac in concerto - P.zza Roma; 17 agosto ore 21 Danilo Sacco dei Nomadi in concerto - P.zza G.Caprarelli.

Ad Alatri il Festival Internazionale del Folklore Flavio Fiorletta

Ad Alatri dal 12 al 15 Agosto 2022 appuntamento con la 51ª edizione del Festival Internazionale del Folklore Flavio Fiorletta. Parteciperanno i gruppi folk: "Ensemble Bagrati" della città di Kutaisi, Georgia; la Slovacchia, con il gruppo ”Hont Folk Ensemble” di Krupina; Dal Messico, arriverà il “Ballet Folklórico Búho Nicolaita”; Dal Kenya il “Rapala Dance Ensemble”, l'Iran con il “Duo Samani”, formato dai fratelli Behnam e Reza. Infine, al Festival folkloristico di Alatri non possono mancare i gruppi “Aria di Casa Nostra” e “Gli Paes Mei”, che apriranno e chiuderanno la rassegna.