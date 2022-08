Un tir tampona auto in avaria nel Frusinate: grave una bambina

Un tir ha tamponato un’automobile ferma in corsia d’emergenza lungo l’A1 nel Frusinate. All’interno del veicolo presenti probabilmente i componenti di una famiglia in vacanza, tra i quali una bambina ritrovata in gravi condizioni e trasportata d’urgenza in elisoccorso nell’ospedale più vicino. Vigili del fuoco e personale sanitario al lavoro per estrarre gli altri familiari dalle lamiere, anche loro in condizioni critiche.