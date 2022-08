Vaiolo scimmie, Spallanzani: “Presto pronti a partire con vaccino”

Salute e Benessere

Le malattie infettive che preoccupano il mondo, dal Covid al Marburg

Epatiti, colera, ebola: sono diversi i virus che l’Organizzazione mondiale della Sanità monitora costantemente, a causa della loro portata aggressiva nei confronti dell’uomo. Ecco gli ultimi casi registrati dalle autorità sanitarie internazionali

Epatiti sconosciute, colera, ebola, ma anche il virus Zika e la Dengue: come denuncia l’OMS, sono tante le emergenze sanitarie presenti in questo momento nel mondo, spesso non conosciute come il Covid o il vaiolo delle scimmie

VAIOLO DELLE SCIMMIE - Proprio quest’ultima è stata appena dichiarata emergenza sanitaria internazionale dal direttore generale dell’OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus, che ha riferito come al momento si contino oltre 16 mila casi in 75 Paesi. Al momento in Italia sono 407 i casi registrati. I principali sintomi sono febbre, superiore ai 38°C, spossatezza, presenza di vescicole e linfonodi ingrossati