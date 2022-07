Fermato a Latina 44enne destinatario di due mandati d'arresto europei

Fermato per un controllo, un uomo di 44 anni di origine romena è stato arrestato a Latina: a suo carico c'erano infatti due mandati di arresto europei richiesti dall'Autorità giudiziaria della Romania, rispettivamente per il reato di tratta di esseri umani e contrabbando di tabacchi. Nella mattinata di oggi il personale della Squadra Volante, nel corso dei servizi di controllo del territorio, in piazza Santa Maria Goretti, ha controllato l'uomo originario della Romania. Dopo gli accertamenti la Polizia di Stato ha potuto verificare i mandati di cattura.

L’arresto

In particolare, le indagini condotte in precedenza, hanno consentito di accertare che nel 2015, aveva trasportato otto persone di origine siriana, tra cui un bambino di sette anni, consentendogli di attraversare fraudolentemente il confine di Stato della Romania con l'Ungheria, pretendendo un compenso di mille euro a persona. Inoltre sarebbe stato anche indagato, sempre dall'Autorità giudiziaria romena, nell'ambito di un altro procedimento penale per traffico illegale di tabacchi e contraffazione dei relativi marchi. Al termine degli accertamenti, l'uomo è stato arrestato e portato presso le locali camere di sicurezza in attesa che il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria indichi la casa di reclusione rimarrà in attesa dell’estradizione.