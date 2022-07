Incidente su Salaria a Roma, conclusi test Dna: vittima è Bochicchio

E' Massimo Bochicchio la persona morta a Roma in un incidente in moto il 19 giugno scorso su via Salaria. Lo ha confermato la procedura sul Dna, terminata oggi. Gli inquirenti hanno completato l'iter avviato alcune settimane fa sui resti carbonizzati rinvenuti sul luogo dell'impatto. Bochicchio si trovava agli arresti domiciliari e sotto processo a Roma per riciclaggio e abusiva attività finanzia dopo alcune denunce presentate da vip e personaggi dello sport. La salma potrà essere ora restituita ai familiari.