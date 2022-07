Fiumicino, controlli all'aeroporto: multati 2 Ncc abusivi

Proseguono i quotidiani controlli da parte dei Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma, presso lo scalo aeroportuale internazionale "Leonardo Da Vinci" di Fiumicino. Denunciate 3 persone per tentato furto e sanzionati 2 autisti NCC abusivi.

Le multe agli Ncc abusivi

All'uscita del Terminal 3 - Arrivi, i Carabinieri hanno sanzionato 2 autisti che svolgevano abusivamente servizio di noleggio con conducente per il trasporto di persone. Transitando nei pressi del Gate, i Carabinieri hanno notato i soggetti lungo il percorso pedonale intenti a procacciare clienti, senza averne titolo, tra i passeggeri in transito. I Carabinieri hanno elevato sanzioni per un importo totale di € 6.192. Dal 1 Gennaio 2022 al 20 Luglio 2022, i Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma, presso lo scalo aeroportuale internazionale "Leonardo Da Vinci" di Fiumicino, hanno contestato 78 infrazioni all'ordinanza 10/2017 emessa dal direttore ENAC dell'aeroporto di Fiumicino, per un totale di 160.000 euro.

Fermate tre persone per tentato furto

Inoltre, in tre distinti interventi presso il duty free situato al Terminal 3 - Partenze dello scalo, i Carabinieri hanno fermato 3 persone di 40, 30 e un 29 anni, che hanno tentato di superare le casse senza pagare diversa merce che avevano occultato all'interno dei loro bagagli. Notati dal personale di vigilanza che ha prontamente allertato i militari, i tre sono stati trovati in possesso di stecche di prodotti di cosmesi del valore di diverse centinaia di euro. Tutti e 3 i fermati sono stati deferiti all'Autorità Giudiziaria per tentato furto.